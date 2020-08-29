مستوطنو غلاف غزة يعبرون عن سخطهم بسبب الفشل بالتعامل مع البالونات

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

عبر مستوطنو غلاف غزة، عن سخطهم الشديد على الحكومة الإسرائيلية، بسبب التقصير في معالجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع قناة (كان) الإسرائيلية.



وشهد قطاع غزة خلال الأيام الماضية، حالة من التوتر الشديد، إثر قصف طائرات الاحتلال مواقع في قطاع غزة، بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.