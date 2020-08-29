الشرطة: مقتل فتاة وإصابة شقيقتها بعيار ناري في رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

قتلت فتاة، تبلغ من العمر (26 عاماً)، مساء اليوم السبت، إثر إصابتها بعيار ناري في الرقبة، بمخيم الأمعري برام الله، فيما أصيبت شقيقتها بإصابات مختلفة.



وقال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية: إن غرفة عمليات الشرطة، تلقت بلاغاً حول وصول فتاتين إلى المجمع الطبي، إثر إصابتهما بالرصاص، أحدها أصيبت بالرقبة، وأعلن الأطباء عن وفاتها بعد وصولها بلحظات، كما أصيبت شقيقتها بعيار ناري في اليد.



وأكد ارزيقات، أنه بعد التحقيقات الأولية، تبين أن الفتاة وشقيقتها أصيبتا خلال إطلاق نار في حفل زفاف، أثناء تواجدهما على شرفة منزلهما.



وفتحت الشرطة والنيابة العامة، تحقيقاً لمعرفة ملابسات مقتل الفتاة، حيث ناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة عدم إطلاق النار في المناسبات، لما لها من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين، ولما تسببه من مآسٍ بين المواطنين.