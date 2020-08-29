(أونروا) تُصدر تنويهاً بشأن توزيع الأدوية في عياداتها





وقالت الوكالة، في بيان لها، إنها ونظراً للضغط من المواطنين بالاتصال على الرقم المجاني، قررت إدارة الصحة العمل على فترتين؛ لتتمكن من استقبال أكبر عدد من الاتصالات وتوزيع الأدوية.





وأوضحت، أنها ستعمل خلال الفترة الأولى من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 12:30 ظهرًا، والفترة الثانية من الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى الساعة 7:00 مساءً.







رام الله - دنيا الوطنأصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مساء اليوم السبت، تنويهًا مهمًا حول ألية توزيع الأدوية في عيادات الوكالة.