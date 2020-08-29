شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تُقرر فرض حظر التجول لـ 48 ساعة وتمنع التنقل بين المحافظات

الداخلية بغزة تُقرر فرض حظر التجول لـ 48 ساعة وتمنع التنقل بين المحافظات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، تمديد حظر التجول في القطاع لمدة 48 ساعة جديدة، وذلك اعتباراً من الليلة، مشيرةً إلى سلسلة إجراءات جديدة لمنع تفشي وباء (كورونا).

وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم: إنه تقرر القيام بالفصل التام والكامل بين محافظات قطاع غزة، ومنع التنقل بين المحافظات،  مضيفاً: "تقرر الفصل الكامل بين كافة البلدات والمخيمات بمحافظة الشمال".

وأضاف البزم: "نحن أمام إجراءات خاصة وشديدة شمال قطاع غزة، وخصصنا مكاناً في كل محافظة لحجز المخالفات لإجراءات الحجر الصحي".

وتابع: "اجتمعنا مع ممثلين عن البنوك، وسلطة النقد، لبحث آلية صرف الرواتب، واتفقنا مع البنوك على صرف الرواتب وفق جداول زمنية، تمنع الازدحام والمخالطة".

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