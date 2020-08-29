قطاع غزة يُسجل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء السبت، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، مشيرةً إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1004 عينات.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي تراكمي المصابين منذ آذار/مارس الماضي 257 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 182، (145 من المجتمع و37 من العائدين)، متعافين 72، وفيات 3، والمتواجدون في مراكز الحجر والعزل 2368 مستضاف".



وتابعت الوزارة: "لازالت الطواقم الطبية المختصة تجري التقصي الوبائي، ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة ومرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه، تتطلب منع الحركة إلا للضرورة القصوى، ووفق الإجراءات الوقائية المشددة.



وأكملت: "المستشفيات تقدم خدماتها للمواطنين وفق إجراءات السلامة، وطبقنا برنامج العلاج عن بعد للاستشارات الطبية في كافة المحافظات، وجهزنا مراكز لفرز الحالات".

رام الله - دنيا الوطن