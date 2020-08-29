شاهد: بعد ساعة من مغادرته.. السفير القطري يعود لقطاع غزة مجدداً

أكدت مصادر فلسطينية مُطلعة، أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي عاد للقطاع بعد مغادرتها لبعض الوقع.





وأوضحت المصادر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن العمادي غادر لما يقارب الساعة قطاع غزة ثم عاد مجدداً إليها.





وفي وقت سابق، أفاد أور هيلار، مراسل القناة الـ 14 الإسرائيلية، أن السفير القطري محمد العمادي، غادر قطاع غزة إلى معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة، لإيصال رسالة لإسرائيل من حركة حماس.



وكان العمادي قد وصل، قبل عدة أيام، إلى قطاع غزة، والتقى بقادة حركة حماس، لبحث آليات التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي، ولكن المفاوضات التي أجراها باءت بالفشل.



رام الله - دنيا الوطن