الشرطة بغزة توضح حقيقة أنباء رفع منع التجول عن جنوب محافظات القطاع

نفى الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة، أيمن البطنيجي، ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع منع التجول في جنوب محافظات غزة.





وقال البطنيجي، في تصريح له عبر فيسبوك: "أَنفي أي خبر يتداول على بعض مواقع التواصل الإجتماعي من أنه سيتم رفع منع التجول في جنوب محافظات غزة".













وأضاف البطنيجي: "نتمنى من الجميع الإلتزام وعدم نشر أي معلومة دون التحقق من مصدرها لأن الجهات الحكومية ستقوم بملاحقة كل من ينشر أخبار كاذبة".

رام الله - دنيا الوطن