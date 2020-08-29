فتح: الإعلان الإماراتي بإلغاء قرار مقاطعة الاحتلال إستمرار في جريمتها السياسية



ولفت عبيد أن هذا الصلف والتمادي الإماراتي ما كان ليحدث لولا بقاء الانقسام الذي أضعف الحالة الفلسطينية، وجعلها مطمعا للعابثين، وأن الوضع الحالي يتطلب انهاء الانقسام بشكل فوري واستعادة الوحدة الوطنية على وجه السرعة .



وأكد عبيد أن قرار الامارات إلغاء المقاطعة مع الاحتلال ، وبهذه الطريقة وهذه السرعة يؤكد أن العلاقات لم تقم منذ إعلان التطبيع، ولكنها علاقات متجذرة ، ساهم في إرساء قواعدها عرابين هربوا من غزة، وإلا لماذا اختاروا دولة الامارات بالذات ملاذا آمنا لهم؟!



وأهاب بضرورة نبذ الفرقة والتمسك بالوحدة الوطنية ، سلاحنا الأقوى في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف رأس مشروعنا الوطني .



وقال: "إننا بوحدتنا الوطنية وتحت راية قيادتنا الوطنية والتي يمثل رأس الهرم فيها الرئيس محمود عباس نستطيع إفشال واسقاط مشروع القيادة البديلة التي يسعى الاحتلال ومعه بعض الدول الاقليمية وبدعم لا محدود من ادارة ترامب لفرضها على شعبنا العظيم على شاكلة روابط القرى والتي سبق وأن أفشلها شعبنا بوعيه ووحدته وتمسكه بحقوقه وثوابته".



من ناحية اخرى رحب عبيد بقرار الرئيس بإرسال وفد وزاري لغزة للوقوف على آخر التطورات والاحداث والمتطلبات المتعلقة بصمود المواطنين في مواجهة الجائحة



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح: "إعلان الإمارات إلغاء قرار مقاطعة الاحتلال إمعان في خيانة القضية الفلسطينية، وشق للصف العربي، وخذلان للأمة الإسلامية، واستهتار بقداسة مسرى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام".وأكد جمال عبيد عضو الهيئة القيادية لحركة فتح اليوم في لقاء لمجلس مفوضية العمال، أن هذا القرار يشكل صلفا وعنجهية مفرطة من قبل الإمارات، لا تراعي حقوق الفلسطينيين، ولا تحسب أي حساب لمقدسات المسلمين الاسلامية والمسيحية.