الصحة بغزة: حجم المخالطين لمصابي فيروس (كورونا) بالقطاع كبير وسيطرنا على بؤرة المغازي

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الوضع الصحي في القطاع مطمئن والتقصي الوبائي مستمر، مضيفاً: "حجم المخالطين في قطاع غزة يبدو كبيراً بسبب طبيعة العادات بين أفراد المجتمع وأسره الممتدة".



وأضاف القدرة، وفق وكالة (شهاب): "حتى اللحظة لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بين العائدين مؤخراً عبر معابر القطاع، وتم السيطرة على بؤرة المغازي فلم يتم تسجيل أي إصابة جديدة واجراءات التقصي لازالت مستمرة".





وتابع: "خلال ال14 يوم إذا لم يتم تسجيل أي إصابة في المغازي سيتم الاعلان عنها خالية من الفيروس المرحلة الجديدة تتطلب جهدا مستمراً لاحتواء شامل للوباء وكسر حلقات انتشاره وتوسيع دائرة المخالطين".





وأكمل: "لدينا خطة واضحة للتعامل مع كافة السيناريوهات في قطاع غزة نعمل على إجراء مسحات مخبرية لكافة المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة وقد أتممنا 80 % من عملية المسح".





واستكمل: "المستشفيات تواصل عملها باستقبال المواطنين المرضى وفي حال تم اكتشاف اصابة يتم حجر المصاب وعمل التقصي الوبائي ندعو أي شخص تظهر عليه الأعراض للتواصل على الرقم المجاني لوزارة الصحة 103 أو الرقم المجاني للشرطة 109 أو الفرق الطبية".





وأضاف: "تلقينا أكثر من 30 ألف اتصال خلال الثلاثة أيام الماضية تم تفعيل نظام الاستشارات الطبية عن بعد من خلال المراكز الطبية في حال احتاج أي مريض متابعة طبية يتم توجيه فريق طبي لمنزله نقيم كل مرحلة بذاتها وكل مرحلة لها اجراءات جديدة وحتى اللحظة الاجراءات المتخذة كما هي علينا العبور بالسفينة إلى بر الأمان والمواطن ركيزة اساسية لذلك عبر التباعد وإرتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الوقائية المعلنة".



رام الله - دنيا الوطن