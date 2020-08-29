جامعة الأزهر بتصدر إعلاناً "مهماً" للناجحين بالثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بها
رام الله - دنيا الوطن
نظراً للظروف المستجده والاجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وحفاظاً على سلامة الطلبة، أعلنت جامعة الأزهر-غزة للناجحين في الثانوية العامة 2020والراغبين بالالتحاق والدراسة في جامعة الأزهر غزة، بتوفر خدمة الالتحاق والتسجيل الكترونياً دون الحاجة إلى القدوم للحرم الجامعي، وذلك وفقاً للآتي:
1- يتمكن الطلبة من الالتحاق الكترونياً، وتعبئة البيانات المطلوبة وتحديد الكلية والتخصص الذي يرغبون بدراسته، وفق مفتاح التنسيق المعلن وذلك من خلال الرابط الآتي:
http://gate.alazhar.edu.ps/students/NPageC.aspx
2- يتم استيفاء رسوم طلب الالتحاق من الطلبة لاحقاً.
3- الالتحاق متاح في كليات الجامعة الاثنتي عشر وهي : الطب البشري، طب الأسنان، الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، العلوم، الزراعة والطب البيطري، الاقتصاد والعلوم الادارية، الحقوق، الآداب والعلوم الانسانية، التربية، الشريعة.
نظراً للظروف المستجده والاجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وحفاظاً على سلامة الطلبة، أعلنت جامعة الأزهر-غزة للناجحين في الثانوية العامة 2020والراغبين بالالتحاق والدراسة في جامعة الأزهر غزة، بتوفر خدمة الالتحاق والتسجيل الكترونياً دون الحاجة إلى القدوم للحرم الجامعي، وذلك وفقاً للآتي:
1- يتمكن الطلبة من الالتحاق الكترونياً، وتعبئة البيانات المطلوبة وتحديد الكلية والتخصص الذي يرغبون بدراسته، وفق مفتاح التنسيق المعلن وذلك من خلال الرابط الآتي:
http://gate.alazhar.edu.ps/students/NPageC.aspx
2- يتم استيفاء رسوم طلب الالتحاق من الطلبة لاحقاً.
3- الالتحاق متاح في كليات الجامعة الاثنتي عشر وهي : الطب البشري، طب الأسنان، الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، العلوم، الزراعة والطب البيطري، الاقتصاد والعلوم الادارية، الحقوق، الآداب والعلوم الانسانية، التربية، الشريعة.
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