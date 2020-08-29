شؤون فلسطينية

جامعة الأزهر بتصدر إعلاناً "مهماً" للناجحين بالثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بها

جامعة الأزهر بتصدر إعلاناً "مهماً" للناجحين بالثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بها
رام الله - دنيا الوطن
نظراً للظروف المستجده والاجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وحفاظاً على سلامة الطلبة، أعلنت جامعة الأزهر-غزة للناجحين في الثانوية العامة 2020والراغبين بالالتحاق والدراسة في جامعة الأزهر غزة، بتوفر خدمة الالتحاق والتسجيل الكترونياً دون الحاجة إلى القدوم للحرم الجامعي، وذلك وفقاً للآتي:

1-  يتمكن الطلبة من الالتحاق الكترونياً، وتعبئة البيانات المطلوبة وتحديد الكلية والتخصص الذي يرغبون بدراسته، وفق مفتاح التنسيق المعلن وذلك من خلال الرابط الآتي:

http://gate.alazhar.edu.ps/students/NPageC.aspx

2- يتم استيفاء رسوم طلب الالتحاق من الطلبة لاحقاً.

3- الالتحاق متاح في كليات الجامعة الاثنتي عشر وهي : الطب البشري، طب الأسنان، الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، العلوم، الزراعة والطب البيطري، الاقتصاد والعلوم الادارية، الحقوق، الآداب والعلوم الانسانية، التربية، الشريعة.

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جامعة الأزهر بتصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; للناجحين بالثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بها

جامعة الأزهر بتصدر إعلاناً "مهماً" للناجحين بالثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بها

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