اعلام الاحتلال: العمادي وصل لمعبر (إيرز) ناقلا رسالة من حماس لإسرائيل









رام الله - دنيا الوطنأفاد أور هيلار، مراسل القناة الـ 14 الإسرائيلية، أن السفير القطري محمد العمادي، وصل من غزة إلى معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة، لإيصار رسالة لإسرائيل من حركة حماس.وكانت العمادي قد وصل، قبل عدة أيام، إلى قطاع غزة، والقى بقادة حركة المقاومة الاسلامية حماس، لبحث آليات التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي، ولكن المفاوضات التي أجراها باءت بالفشل.