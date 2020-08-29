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معروف: محافظتان لم يُكتشف فيهما أي إصابة بـ(كورونا) وقريبا سنكون أمام إجراءات جديدة

معروف: محافظتان لم يُكتشف فيهما أي إصابة بـ(كورونا) وقريبا سنكون أمام إجراءات جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، أنه خلال الايام الخمسة الماضية، نجحت فرق التقصي الوبائي في حصر البؤر المكتبشة بالاصابات بفيروس (كورونا).

واشار معروف في لقاء عبر وكالة (الرأي) للحديث عن الاجراءات الحكومية في مواجهة جائحة (كورونا)، إلى أنه في الامس تم الاعلان عن الخارطة الجغرافية لانتشار الوباء في كافة المحافظات، وبالتالي يمكن القول بأن هناك حسر للمحافظات التي اكتشفت بها الإصابات، لافتا إلى أن هناك محافظتين لم يكتشف فيهما الاصابة.

وقال: "الاجراء الخاص بتقييد الحركة، هو الاجراء الضروري والمهم في هذه المرحلة، وخلال الساعات المقبلة سنكون أمام المزيد من الاجراءات المرتبطة بشكل سيناريوهات تقييد الحركة، خاصة بعد تقليص عملية فرض حظر التجوال من مستوى المحافظات الى المربعات السكنية؛ لتقييد حدود الحركة الى أقل درجة ممكنة بما يسمح بكسر سلسلة انتقال العدوى، وهذا حقق أثراً طبياً ناجحا في مخيم المغازي الذي لم تكتشف على مدار اليومين الماضيين أي حالة اصابة بفيروس (كورونا)".

وفيما يتعلق بالمساعدات اللازمة، أوضح معروف وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت بشكل واضح عن خطتها في هذا الشأن، وقد بدأت فعلياً خلال الايام القليلة الماضية، في توجيه جوانب المساعدة للأسر المحجورة من المخالطين، والاسر التي تقعد في دائرة الأكثر فقرا وفقا لدائرة البيانات لوزارة التنمية الاجتماعية.

وقال: "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستشمل خطة الوزارة أكثر من 50 ألف أسرة لتقديم المساعدة المباشرة، كما أن وزارة الاقتصاد الوطني تقوم بالدور المهم في مسألة عدم التلاعب بالاسعار، وقامت خلال الأيام الماضية بأكثر من 600 جولة تفتيشية، حولت العديد من التجار للنيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني، وقامت بتحرير اكثر من 200 مخالفة ومحضر ضبط لتجار يحاولون التلاعب بالأسعار او الاحتكار".

وفي السياق، أكد رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، أن الاجراءات الطبية تسير على قدم وساق، وقد نجحت هذه الاجراءات، وبالتالي حتى اللحظة تم كشف بؤر الاصابة، والتعامل وفق البروتوكول الطبي مع هذه البؤر بشكل مباشر في الحد من انتقال العدوى.

وبين معروف أنه خلال الساعات المقبلة ستنهي الفترة المعلن عنها لحظر التجوال وبالتالي سيتم الاعلان عن هذا الموقف والاجراءات الجديدة، مشددا على ضرورة أن يستوعب الجميع أنه في هذه المرحلة الاولى، ادراك اهمية القرار الخاص بفرض حظر التجوال لكسر الموجة الاولى من اكتشاف الاصابات، وهذا الأمر يعول عليه بشكل كبير.

وقال: "ندرك أنه عاجلا أم آجلا سنصل الى مرحلة التعايش مع هذا الفيروس، ولكن وفق تصورنا والخطط الحكومية، نريد أن نصل الى حالة التعايش وفق تسلسل انسيابي لمراحل خطة المواجهة وليس اضطراراً كما حدث في مجتمعات اخرى تحت وقع الواقعة الاقتصادية الطارئ او تحت انهيار المنظومة الطبية، لذلك فإن اجراء تقييد الحركة الحالي، ربما يكون الاشد وقعا على المواطنين ولكنه الاكثر نجاحا وتحقيقا للهدف المطلوب وهو كسر سلسلة انتشار العدوى".

في سياق ذي صلة، أكد معروف أن هناك 16 مركزاً للحجر الصحي، وتستضيف 2300 شخص، وهي في اطار خطة المواجهة، لافتا إلى أنه تم اعادة تموضع بعض المراكز، حتى يتم استيعاب المخالطين في المراكز كإجراء أكثر ضمانا في اعادة ضبط عدم نقل العدوى.

وقال: "سيسار الى نقل العائدين عبر معبر رفح البري إلى مراكز جديدة خصصت في عدد من المدارس في رفح وخانيونس، وصولا إلى فترة انتهاء حجرهم، وبالتالي فإن إجراء الحجر الصحي الالزامي اجراء باقٍ، وفي حال فتح معبر رفح سيتم اتخاذ ذات الاجراء التي يتم معك كل العائدين، وكذلك العائدين عبر معبر بيت حانون".


 

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