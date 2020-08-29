شؤون فلسطينية

معروف: الساعة الثامنة موعداً لنشر الرصد الوبائي وتعاملنا مع 30 شخصاً من مروجي الشائعات

معروف: الساعة الثامنة موعداً لنشر الرصد الوبائي وتعاملنا مع 30 شخصاً من مروجي الشائعات
رام الله - دنيا الوطن
أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أنه تم تحديد موقع الساعة الثامنة، لنشر المعلومات الخاصة بالرصد الوبائي، لافتا إلى أن أي معلومة تصدر قبل هذا الموعد، هي معلومة خاطئة، وسيتم ملاحقة من يتداولها قانونياً.

وقال معروف في تصريحات عبر (إذاعة الرأي) الفلسطينية: "هناك البعض من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي ينشرون أخباراً غير صحيحة، تثير الذعر والبلبلة لدى المواطنين، وسيتم ملاحقتهم قانونياً".

ودعا، المواطنين ليكونوا شركاء في مواجهة الشائعات وعدم التعامل معها، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، مطالبا بتجنب التحليلات والتوقعات عند أي إجراء ميداني على الأرض من الجهات الحكومية، وترك الأمر إلى جهات الاختصاص لتوضيح الحقيقة، وتجنب إرباك المواطنين.

واشار معروف، إلى أن أكثر من 30 شخصاً من مروجي الشائعات، تم التعامل معهم من المباحث العامة؛ لضبط نشر الأخبار المغلوطة والشائعات، منوها في الوقت ذاته إلى أن الاعلام الحكومة يتابع مروجي الشائعات على الصعيد القانوني والفني، ويتم أيضا مراجعة البعض من خلال التواص المباشر لمعالجة التجاوزات.

وأوضح رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، أن نجاح الرسالة الإعلامية يعتمد على التوازن في تناول أخبار الجائحة، مع تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الجميع.

وقال: "نلمس التزاما واضحاً من وسائل الاعلام في المحددات الإعلامية والصحفيين في تناول أخبار الجائحة"، مضيفا: "كافة المسؤولين في الوزارات الحكومية على تواصل مباشر مع المواطن من خلال الوسائل المختلفة في الإذاعات والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، لوضعهم في تطورات المشهد في غزة".

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