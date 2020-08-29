المالية بغزة: لم نحدد موعد وآلية صرف رواتب الموظفين حتى اللحظة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد بيان بكر، المتحدث باسم وزارة المالية في قطاع غزة، أنه لم يتم تحديد موعد لصرف رواتب موظفي غزة، ووآليته حتى اللحظة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وزارته تسعى لأن يكون الصرف في موعده المعتاد، وبنفس النسبة السابقة، وخلال الأيام القليلة المقبلة.



وأشار بكر، إلى أنه لا علاقة للوزارة بما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الرواتب وآلية الصرف، منوها إلى أنه لم يتم توخي الدقة في نقل الأخبار عن الوزارة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة الرسالة الاقتصادية.



وأوضح المتحدث باسم وزارة المالية بغزة، أن الظروف الحالية صعبة وغير معتادة، واستثنائية، تؤثر سلبا على إيرادات الوزارة من حالة الإغلاق ومتطلبات مواجهة فيروس (كورونا)، لكن الوزارة تجتهد أن يكون الصرف بنفس النسبة السابقة.



وقال: "حالة الإغلاق وحظر التجوال لها دور في عدم تحديد موعد الصرف وآليته حتى اللحظة، لكنها ستكون في أقرب وقت".



وأضاف بكر: "هناك ظرف استثنائي تواجهه الوزارة في ظل وجود احتياجات طارئة لوزارات: الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية".