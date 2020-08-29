شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: المرسوم الرئاسي الإماراتي دعم مباشر للاحتلال

النضال الشعبي: المرسوم الرئاسي الإماراتي دعم مباشر للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار رئيس دولة الامارات بإصدار مرسوم بقانون بإلغاء قانون مقاطعة دولة الاحتلال، السماح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين، دخول وتبادل البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها، دعم مباشر لمواصلة الاستيطان وتهويد القدس، وفتح ابواب التطبيع في المجالات المختلفة.

وقالت الجبهة: إن "هذا المرسوم يأتي تنفيذا عمليا للاتفاق الذي وقعته دولة الامارات مع دولة الاحتلال، والذي يعتبر طعنة للحقوق الفلسطينية".

وتابعت: في الوقت الذي تتعاظم به حركة المقاطعة لدولة الاحتلال وتتنامي قوتها في كافة دول العالم، تصدر الامارات هذا المرسوم الذي يفتح الابواب للاحتلال في تسويق منتوجاته.

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