رصد هزة أرضية غربي الجزائر

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، صباح السبت، في ولاية تيبازة غربي الجزائر العاصمة، حسبما أفاد موقع (سكاي نيوز).



ووقعت الهزة على بعد ثلاثة كيلومترات شمال شرقي سيدي غيلاس في ولاية تيبازة، حسبما أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.



وأوضح المركز، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الهزة وقعت في البحر على الساعة 06.10 بالتوقيت المحلي.