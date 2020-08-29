عربي

صورة الرئيس صدام حسين قبل إعدامه بدقائق تثير جدلا واسعا

صورة الرئيس صدام حسين قبل إعدامه بدقائق تثير جدلا واسعا
رام الله - دنيا الوطن
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بصورة للرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، تظهره مبتسما قبل لحظات من إعدامه.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم قبل أن تحذف من بعض المستخدمين، وحملت تعليقات مثل "صورة لم تنشر من قبل.. الدقائق الأخيرة في حياة الراحل صدام حسين"، لم تكن حقيقية وبدا التلاعب بها جليًا.

تظهر الصورة، صدام حسين مبتسمًا أثناء اقتياده إلى حبل المشنقة، في صورة تبدو قريبة للغاية من اللقطات التي تم بثها خلال تنفيذ حكم الإعدام في عام 2006. وفق موقع (سبوتنيك)

حازت الصورة المتلاعب بها على إعجاب الكثيرين على مواقع "فيسبوك" و"تويتر"، وتداولها الآلاف منهم، لكن بمراجعة شريط الفيديو للحظة تنفيذ الحكم يتبين أن الرئيس العراقي الراحل لم يظهر قط باسمًا في هذا الموقف.

أخبار ذات صلة

رصد هزة أرضية غربي الجزائر

رصد هزة أرضية غربي الجزائر

رئيس دولة الإمارات يُصدر مرسوماً بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

رئيس دولة الإمارات يُصدر مرسوماً بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

مسؤولون أميركيون: رفع حظر الأسلحة عن إيران سيشعل حربا إقليمية

مسؤولون أميركيون: رفع حظر الأسلحة عن إيران سيشعل حربا إقليمية

شينكر يزور الكويت... وترقُّب لما يحمله كوشنر من مقترحات للمنطقة

شينكر يزور الكويت... وترقُّب لما يحمله كوشنر من مقترحات للمنطقة

مسؤول: أمريكا ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث

مسؤول: أمريكا ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث

سد النهضة.. اختتام مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا وتوجه أميركي لقطع مساعدات عن أديس أبابا

سد النهضة.. اختتام مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا وتوجه أميركي لقطع مساعدات عن أديس أبابا

ليبيا: السراج يوقف وزير داخليته فتحي باشا أغا عن أداء مهامه

ليبيا: السراج يوقف وزير داخليته فتحي باشا أغا عن أداء مهامه

لبنان: الرئاسة تجري مشاورات يوم الاثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء

لبنان: الرئاسة تجري مشاورات يوم الاثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: المرسوم الرئاسي الإماراتي دعم مباشر للاحتلال

النضال الشعبي: المرسوم الرئاسي الإماراتي دعم مباشر للاحتلال

مجدلاني: التطبيع مع الاحتلال يشكل خروجاً على الإجماع العربي

مجدلاني: التطبيع مع الاحتلال يشكل خروجاً على الإجماع العربي

مركز (حماية) يوجه رسائل لعدد من رؤساء العالم حول أزمات غزة

مركز (حماية) يوجه رسائل لعدد من رؤساء العالم حول أزمات غزة

حصاد الأسبوع: مقتل مستوطن و55 نقطة مواجهة مع الاحتلال

حصاد الأسبوع: مقتل مستوطن و55 نقطة مواجهة مع الاحتلال

مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا): الاحتلال هدم 25 مبنى في أسبوعين

مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا): الاحتلال هدم 25 مبنى في أسبوعين

أوضاع سوق القطانين تمر بظروف اقتصادية هي الأسوأ منذ احتلال القدس

أوضاع سوق القطانين تمر بظروف اقتصادية هي الأسوأ منذ احتلال القدس

فلسطين للدراسات: الاحتلال يتكتم على نتائج الفحص للأسرى المخالطين في (عوفر)

فلسطين للدراسات: الاحتلال يتكتم على نتائج الفحص للأسرى المخالطين في (عوفر)

شاهد: &#34;الصحة&#34; بغزة توزع أدوية للمرضى المزمنين في بيوتهم للحد من انتشار (كورونا)

شاهد: "الصحة" بغزة توزع أدوية للمرضى المزمنين في بيوتهم للحد من انتشار (كورونا)

منوعات

شاهد: ابتسامة &#34;متحولة&#34; من ميلانيا ترامب لـ إيفانكا تثير ضجة واسعة

شاهد: ابتسامة "متحولة" من ميلانيا ترامب لـ إيفانكا تثير ضجة واسعة

ميغان ماركل بالشورت بعد تحررها من البروتوكولات الملكية

ميغان ماركل بالشورت بعد تحررها من البروتوكولات الملكية

شاهد: بعد الطلاق.. مي حلمي بفستان زفاف قريباً

شاهد: بعد الطلاق.. مي حلمي بفستان زفاف قريباً

شاهد: بعد اتهامها بمخالفة الذوق العام..ليلى اسكندر:&#34;أنا عالبحر وعادي ترا ألبس مايوه&#34;

شاهد: بعد اتهامها بمخالفة الذوق العام..ليلى اسكندر:"أنا عالبحر وعادي ترا ألبس مايوه"

شاهد: رد ناري من &#34;سعد الصغير&#34; على &#34;مدحت العدل&#34; بسبب (بحبك يا حمار)

شاهد: رد ناري من "سعد الصغير" على "مدحت العدل" بسبب (بحبك يا حمار)

شاهد كيف تفاعلت نجمات الفن مع إعلان (تميم يونس) تعرضه للتحرش؟

شاهد كيف تفاعلت نجمات الفن مع إعلان (تميم يونس) تعرضه للتحرش؟

شاهد: لوسي ترقص على أغنية (بالبنط العريض) لحسين الجسمي

شاهد: لوسي ترقص على أغنية (بالبنط العريض) لحسين الجسمي

شاهد: سوزان نجم الدين: &#34;كثير باسولي اجري من أجل علاقة&#34;

شاهد: سوزان نجم الدين: "كثير باسولي اجري من أجل علاقة"

شاهد: (نور) تخطف الأضواء من والدها عمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد: (نور) تخطف الأضواء من والدها عمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد: الممثلة السورية دانا جبر تتصدر (ترند) جوجل بسبب فيديو وصور فاضحة

شاهد: الممثلة السورية دانا جبر تتصدر (ترند) جوجل بسبب فيديو وصور فاضحة

عربي

رصد هزة أرضية غربي الجزائر

رصد هزة أرضية غربي الجزائر

رئيس دولة الإمارات يُصدر مرسوماً بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

رئيس دولة الإمارات يُصدر مرسوماً بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

مسؤولون أميركيون: رفع حظر الأسلحة عن إيران سيشعل حربا إقليمية

مسؤولون أميركيون: رفع حظر الأسلحة عن إيران سيشعل حربا إقليمية

شينكر يزور الكويت... وترقُّب لما يحمله كوشنر من مقترحات للمنطقة

شينكر يزور الكويت... وترقُّب لما يحمله كوشنر من مقترحات للمنطقة