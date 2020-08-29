شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: مقتل مستوطن و55 نقطة مواجهة مع الاحتلال

حصاد الأسبوع: مقتل مستوطن و55 نقطة مواجهة مع الاحتلال
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي مقتل مستوطن بعملية طعن، وإصابة عدد من جنود الاحتلال في مواجهات متفرقة اندلعت في الضفة الغربية، ضمن 55 نقطة مواجهة تخللها إلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة ومفرقعات نارية.

ففي يوم أمس الجمعة، اندلعت مواجهات في باب الزاوية بمدينة الخليل أصيب خلالها جنديان من جنود الاحتلال، وألقي زجاجات حارقة في مواجهات في مخيم العروب فيما اندلعت مواجهات أخرى في حلحول، وبلدة حزما في ضواحي القدس، ودير أبو مشعل وبلدة عبوين في رام الله، وألقى شبان زجاجات حارقة على مستوطنة بيت إيل برام الله، واندلعت مواجهات في كيسان ببيت لحم وحارس في سلفيت، وكفرقدوم وسنيريا في قلقيلية، وأصيب خلالها مواطن بالرصاص الحي وعدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات الإصابات بالاختناق، وذلك ضمن 11 نقطة مواجهة.

ويوم الخميس، تم إحصاء 9 نقاط مواجهة، حيث اندلعت مواجهات في العيسوية وسلوان في مدينة القدس أطلق خلالها زجاجات حارقة ومفرقعات نارية وأصيب جندي إسرائيلي بالحجارة خلال المواجهات، فيما اندلعت مواجهات أخرى في قرية بدو في ضواحي القدس، وأخرى في مخيم العروب وحلحول ومستوطنة بيت حجاي في الخليل، وعلى حاجز زعترة في نابلس، فيما أزالت سلطات الاحتلال بؤرة استيطانية على أراضي عبوين في رام الله.

وأحصي يوم الأربعاء 10 نقاط مواجهة، وشهد مقتل مستوطن في عملية طعن في مستوطنة بتاح تكفا واعتقال المنفذ وهو خليل عبد الخالق دويكات (46 عامًا) من روجيب قضاء نابلس، فيما أصيب 3 مستوطنين رشقًا بالحجارة في مواجهات قرب بلدة ترمسعيا في رام الله، واندلعت مواجهات في سنجل، وحاجز برطعة في جنين، وكفر قدوم في قلقيلية، وباب الزاوية ومخيم العروب وجسر حلحول وبيت أمر في الخليل.

وشهد منتصف الأسبوع 6 نقاط مواجهة، والكشف عن عملية طعن في راس العين بالداخل المحتل بتاريخ 15/8 أدت لإصابة مستوطن واعتقال المنفذ وهو من جنين، كما اندلعت مواجهات في بلدة العيسوية بالقدس، وباب الزاوية في الخليل، وبيرزيت في رام الله، وقباطية في جنين، وقريوت في نابلس، وأطلق خلالها زجاجات حارقة ومفرقعات نارية مواجهات بيرزيت.

وأحصي يوم الإثنين 9 نقاط مواجهة، حيث اندلعت مواجهات في بلدة العيسوية ومخيم قلنديا وبلدة عناتا في القدس المحتلة وضواحيها، وفي حلحول ومخيم الفوار في الخليل، وحي ام الشرايط ومستوطنة بسجوت في رام الله، ومخيم الدهيشة ومستوطنة مجدال عوز في بيت لحم.

ويوم الأحد، أطلق شبان زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة مادما بنابلس، فيما اندلعت مواجهات أخرى في مستوطنة كريات أربع في الخليل، وقرية النبي صالح ومخيم الجلزون في رام الله، وحي النقار في قلقيلية، وتم إحصاء 5 نقاط مواجهة في الضفة والقدس.

أما يوم السبت، فقد أحصي 5 نقاط مواجهة، في كل من العيسوية والبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، ومخيم العروب في الخليل، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية وكفر قدوم شرق قلقيلية.

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