فيديو: مشاهد جوية من سريان حظر التجول بغزة ضمن إجراءات مواجهة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، مشاهد جوية من سريان حظر التجوال بالقطاع، ضمن إجراءات مواجهة فيروس (كورونا).ويتواصل لليوم الخامس على التوالي، فرض حظر التجول في جميع محافظات القطاع، بعد اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) داخل المجتمع.وتم خلال اليومين الماضيين، البدء بإجراء فصل المحافظات وتقسيمها إلى أحياء ومربعات؛ من أجل زيادة الضبط، والحد من الحركة، والتنقل فيما بينها.وينتشر ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية في كافة الشوارع والمفترقات؛ لمتابعة تنفيذ قرار الحظر والتزام المواطنين به، حرصاً على سلامة المجتمع، ولمنع تفشي الفيروس، وفق ما نقلت موقع وزارة (الداخلية) على الإنترنت.وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، أمس الجمعة، في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، في القطاع، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي: إن عدد الحالات النشطة داخل المجتمع، بلغت 109 حالات، و37 حالة من العائدين؛ لصبح إجمالي الحالات النشطة في القطاع 146 حالة.