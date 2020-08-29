"الإعلامي الحكومي" بغزة: سنصل للتعايش مع فيروس (كورونا) وفق خطة المواجهة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف: إن الوصول لمرحلة التعايش مع فيروس (كورونا) سيأتي عاجلاً أم آجلاً.



وأكد معروف اليوم السبت، أن الإجراء الخاص بمنع وتقييد الحركة، لازم وضروري؛ لكسر سلسلة انتشار العدوى وفق (وكالة الرأي الحكومية).



وأوضح، أن الخطة الحكومية، تعمل على الوصول لمرحلة التعايش وفق تسلسل طبيعي لخطة مواجهة الجائحة، لا تحت ضغط العامل الاقتصادي أو الطبي، كما جرى في مجتمعات أخرى.