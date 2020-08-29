شؤون فلسطينية

فلسطين: تسجيل أربع وفيات و417 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: تسجيل أربع وفيات و417 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 67.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الكيلة، تسجيل 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 340 مُصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 7996 فحصاً في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم السبت، أن حالات الوفاة، سجلت (40 و81 عاماً) من دير سامت بمحافظة الخليل، ومدينة أريحا، متأثرتين بإصابتيهما بفيروس (كورونا)، وقد تم الإعلان عنها مساء أمس، في حين توفيت صباح اليوم مواطنة (67 عاماً) ومواطن (79 عاماً) من مدينة الخليل وبلدة إذنا، متأثرين بإصابتيهما بالفيروس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (148)، محافظة نابلس (23)، محافظة بيت لحم (25)، محافظة قلقيلية (41)، محافظة رام الله والبيرة (79)، جنين (4)، أريحا والأغوار (16)، محافظة سلفيت (5)، محافظة طولكرم (9)، طوباس (2)، قطاع غزة (29)، ضواحي القدس (36)، في حين لم تتوفر معلومات محدثة عن مدينة القدس.

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة، سجلت في: محافظة الخليل (278)، محافظة طولكرم (12)، محافظة سلفيت (10)، محافظة جنين (4)، محافظة نابلس (36).

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