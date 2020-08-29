شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد بغزة توقف تجار خضار مخالفين للأسعار

وزارة الاقتصاد بغزة توقف تجار خضار مخالفين للأسعار
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاقتصاد بغزة، أوامر توقيف لـ 4 تجار خضار، مخالفين للأسعار المعتمدة الصادرة عن الوزارة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، نظمت 217 جولة، وزيارة تفتيشية ميدانية على المحال التجارية.

وتم تحرير 64 محضر ضبط لتجار مخالفين، قاموا برفع الأسعار في جميع محافظات قطاع غزة، وتحرير عدد 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر إتلاف لسلع فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقامت طواقم الوزارة بالتنسيق مع محافظ شرطة البلديات في كافة المحافظات؛ لمنح موزعي البضائع والسلع التموينية اذونات بالتجول، وتوزيع البضائع على المحلات والمولات التجارية، ليتمكن المواطنون من التسوق وشراء احتياجاتهم، ضمن إجراءات الأمن والسلامة الصحية.

وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة؛ للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد من جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.

وجددت الوزارة، الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع، بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، أو الاتصال على أرقام جوالات مكاتب حماية المستهلك المنشورة على موقع الوزارة.









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