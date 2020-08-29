قلقيلية: مجموع الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) بالمحافظة 385





وأضاف في تصريح نشرته صفحة الوزارة عبر (فيسبوك): أن الحالات موزعة على مدينة قلقيلية، بواقع سبع حالات، و"سنيريا" بواقع إصابة واحدة.



وشدد على أن مجموع الإصابات النشطة، حتى صباح اليوم السبت، هي 385 إصابة نشطة، وهناك مجموعة من العينات قيد الفحص.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بالمحافظة صباح اليوم، هو ثماني إصابات.