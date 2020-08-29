فرنسا: تسارع وتيرة الإصابات بفيروس (كورونا) قبل أيام من دخول المدارس
رام الله - دنيا الوطن
تشهد وتيرة الإصابات بفيروس (كورونا) في فرنسا، تسارعاً متواصلاً قبل أيام من الدخول المدرسي، مع تسجيل البلاد 7379 حالة إصابة جديدة، ما يعد أعلى حصيلة يومية منذ 30 آذار/ مارس في ذروة الموجة الأولى للجائحة.
من جانبه، صرح الرئيس إيمانويل ماكرون، للصحفيين الجمعة، إن سلطات بلاده، تحاول تفادي إغلاق آخر للبلاد، مضيفاً: "نبذل قصارى جهدنا لتفادي إغلاق آخر، وخاصة إغلاق على مستوى البلاد"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).
وقالت وزارة الصحة الفرنسية: إن وباء (كوفيد- 19) بات يتفشى بوتيرة متسارعة، قبل أيام من موعد عودة ملايين الأطفال إلى
تشهد وتيرة الإصابات بفيروس (كورونا) في فرنسا، تسارعاً متواصلاً قبل أيام من الدخول المدرسي، مع تسجيل البلاد 7379 حالة إصابة جديدة، ما يعد أعلى حصيلة يومية منذ 30 آذار/ مارس في ذروة الموجة الأولى للجائحة.
من جانبه، صرح الرئيس إيمانويل ماكرون، للصحفيين الجمعة، إن سلطات بلاده، تحاول تفادي إغلاق آخر للبلاد، مضيفاً: "نبذل قصارى جهدنا لتفادي إغلاق آخر، وخاصة إغلاق على مستوى البلاد"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).
وقالت وزارة الصحة الفرنسية: إن وباء (كوفيد- 19) بات يتفشى بوتيرة متسارعة، قبل أيام من موعد عودة ملايين الأطفال إلى
المدارس للمرة الأولى منذ آذار/ مارس.
كما تعد هذه أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في البلاد منذ تسجيل 7578 حالة في 30 مارس/ آذار، في ذروة الموجة الأولى للجائحة التي أصابت أوروبا، والعالم، بالشلل.
وتزيد هذه الأرقام من احتمال لجوء الحكومة إلى إعادة فرض إجراءات الحجر الصحي مجدداً.
ويوم الثلاثاء، ستفتح المدارس في فرنسا أبوابها مجدداً، وسيعود أكثر من 12 مليون طفل إلى مقاعد الدراسة، معظمهم لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر.
لكن ولحد الساعة، لم يسفر هذا الارتفاع في عدد الإصابات عن زيادة مماثلة في عدد الحالات بالمستشفيات أو الوفيات، وأعلنت الوزارة عن رصد 20 حالة وفاة جديدة بالفيروس يوم الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 30596.
كما تعد هذه أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في البلاد منذ تسجيل 7578 حالة في 30 مارس/ آذار، في ذروة الموجة الأولى للجائحة التي أصابت أوروبا، والعالم، بالشلل.
وتزيد هذه الأرقام من احتمال لجوء الحكومة إلى إعادة فرض إجراءات الحجر الصحي مجدداً.
ويوم الثلاثاء، ستفتح المدارس في فرنسا أبوابها مجدداً، وسيعود أكثر من 12 مليون طفل إلى مقاعد الدراسة، معظمهم لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر.
لكن ولحد الساعة، لم يسفر هذا الارتفاع في عدد الإصابات عن زيادة مماثلة في عدد الحالات بالمستشفيات أو الوفيات، وأعلنت الوزارة عن رصد 20 حالة وفاة جديدة بالفيروس يوم الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 30596.
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