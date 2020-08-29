شؤون فلسطينية

المطران حنا: القدس مستهدفة بكافة مكوناتها المسيحية والإسلامية

المطران حنا: القدس مستهدفة بكافة مكوناتها المسيحية والإسلامية
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إنه ليس امام شعبنا سوى الصمود والثبات فوق أرضه رغماً عن كل التحديات والمؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تحاك سراً وعلناً بهدف تصفية القضية الفلسطينية، مضيفًا: "لن تتمكن أي قوة غاشمة من تصفية القضية الفلسطينية، والتي هي قضية شعب حر يعشق الحياة والكرامة والاستقلال، والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام".

وأوضح، أن الفلسطينين باقون بوطنهم أما اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات اللجوء، ومعهم الفلسطينيون المنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها، فإنما هم ينتظرون يوم عودتهم إلى وطنهم السليب.

وأضاف حنا: "القضية الفلسطينية هي قضيتنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد مسيحيين ومسلمين كما انها قضية كافة الاحرار في عالمنا بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية اوالعرقية او خلفياتهم الثقافية، فمن يقرأ التاريخ جيدا يكتشف بأن قوة الحق هي اقوى من قوة السلاح والهيمنة والظلم والاستبداد والاحتلال ، فالفلسطينيون اقوياء بالحق الذي ينادون به وبالحق الذي يدافعون عنه وما هو مطلوب منا كفلسطينيين في هذه الاوقاف العصيبة هو ان نرتب اوضاعنا الداخلية وان نعمل على انهاء الانقسامات وتوحيد الصفوف ونبذ اي خطاب اقصائي ايا كان شكله وايا كان لونه.

وقال: إن فلسطين هي وطن لكل الفلسطينيين وليست لجماعة دون الاخرى ففيها التعددية الدينية والثقافية والفكرية والسياسية .
فلسطين نريدها ان تكون دولة مدنية ديمقراطية لا يتحدثون فيها بلغة الاقلية او الاكثرية بل يتحدثون فيها بلغة المواطن المنتمي لارضه وقضيته وشعبه.

وذكر حنا: نحتاج الى كثير من الاصلاحات والتغييرات الداخلية فهنالك اصابع خارجية تعمل على المس بوضعنا الفلسطيني الداخلي عبر ادواتها وعلينا ان تنصدى للاجندات الخارجية الدخيلة التي تستغل القضية الفلسطينية بهدف تمرير مآربها ومشاريعها ومصالحها.

وتابع: فلسطين هي قضيتنا كفلسطينيين وعلينا ان نتحلى بالوعي والصدق والاستقامة والرصانة والوطنية الحقة لكي نكون قادرين على ان ندافع عن هذه القضية ونفشل كافة المؤامرات والمخططات الخبيثة التي تستهدفنا جميعا ولا تستثني احدا على الاطلاق كما انها تستهدف مدينة القدس بشكل خاص.

وختم حنا بالقول: "ما تحتاجه القدس اليوم، هو ليس فقط الخطابات الرنانة وبيانات الشجب والاستنكار، بل هي بحاجة لدعم صمود أبنائها والوقوف الى جانب مقدساتها وأوقافها المستهدفة والمستباحة فالشعارات الرنانة لا يمكنها أن تعيد الحق الى نصابه بل هنالك حاجة لخطة استراتيجية عملية يساهم فيها الجميع من اجل النهوض بالقدس ومؤازرة أبنائها الذين لا يعانون فقط من فيروس (كورونا) بل يعانون أيضاً من فيروسات أخرى أخطرها هو الاحتلال، وما يقوم به بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا وأوقافنا".

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