إسرائيل: (كابينت كورونا) يناقش غداً فرض إغلاق خلال الأعياد اليهودية





ويرجح، أن يقدم الأخير استقالته من منصبه إذا لم يصادق على الخطة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقالت جهات مطلعة: إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سينتظر عشرة أيام قبل البت في مسألة فرض إغلاق أثناء الأعياد اليهودية الشهر المقبل أم لا، وذلك وفقاً لتطور الصورة الوبائية.



ويرغب غامزو في أن يتم تقييد الحركة أثناء الطوق في المدن الحمراء، أما في باقي المناطق، ستطبق القيود في رأس السنة العبرية، ويوم "عيد الغفران" فقط.





وبحسب (القناة 11 كان)، تجري إسرائيل اتصالات مع المزيد من الدول، لفتح أجوائها أمام الإسرائيليين، وهي قبرص وجورجيا والمجر والنمسا.



من جانبه، أكد مدير عام وزارة الصحة، أن فرض الإغلاق التام ليس مطروحاً على بساط البحث في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن جهوداً جمة تبذل من أجل الامتناع عن اللجوء إلى هذه الخطوة، لما فيها من عواقب وخيمة، بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي.



وفي حديث إذاعي قبل ظهر اليوم، أعرب البروفيسور ليفي، عن الأمل في أن يعتمد (كابينت كورونا) غداً خطة "الرمزور" التي وضعها المنسق الوطني لشؤون الجائحة، روني غامزو.





واستبعد مدير عام وزارة الصحة، إنتاج لقاح ناجع، يستخدم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يصادق (كابينت كورونا) في إسرائيل، غداً الأحد على خطة "الرمزور"، التي طرحها المنسق الوطني لشؤون الجائحة، روني غامزو.