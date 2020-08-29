"لجان العمل الصحي" يُناشد العالم لتقديم العون والمساعدة للصحة والسكان بالقطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المدير التنفيذي لاتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة، رأفت المجدلاوي: إن الاتحاد كسائر مرافق القطاع الصحي في غزة، يُعاني من العديد من المشكلات المعقدة، أبرزها أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن التقارير الواردة من مستشفى الشفاء، تُفيد بأنّ رصيد السولار المتوفر لديها لا يكفي سوى لثمانية أيام مقبلة.



وناشد المجدلاوي كل الشركاء الإنسانيين، في مختلف أنحاء العالم، لتقديم يد العون والمساعدة للقطاع الصحي، وللسكان في غزة.



وقال: إن الاتحاد يعمل وفق خطة الطوارئ، وجرى اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية، تماشيًا مع حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في غزة.



وشدد على أنه جرى إغلاق مرافق الرعاية الأولية والمجتمعية التابعة للاتحاد، بشكل مبدئي، فيما لا يزال مستشفى العودة، يعمل لتقديم الخدمات الطارئة.