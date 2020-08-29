"التنمية" بغزة: نعمل على تجهيز نحو 4000 طرد غذائي من عدة مؤسسات





رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، غازي حمد: إن وزارته قامت بإطلاق نداء استغاثة للمؤسسات الدولية، وقدمت لهم احتياجات قطاع غزة في شكل مشروع مُفصّل.وأكد حمد في تصريحات صحفية: "نعمل على تجهيز نحو أربعة آلاف طرد غذائي من عدة مؤسسات، مبيناً أن هناك العديد من المؤسسات، وعدت بتجهيز إغاثة عاجلة خلال الأيام المقبلة، وستُعطي الأولوية للمناطق المغلقةوأوضح حمد، أن المؤسسة النرويجية، وافقت على تنفيذ المشروع الخاص بتوزيع 1200 شيكل على 2600 أسرة.