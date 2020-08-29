"الزراعة" تكشف التعديل الأخير لنقاط بيع الدواجن واللحوم المعتمدة بمحافظة غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الزراعة بغزة، اليوم السبت، عن التعديل الأخير لنقاط بيع الدواجن واللحوم المعتمدة، من لجنة الطوارئ في محافظة غزة.ويتواصل لليوم الخامس على التوالي، فرض حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، بعد اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع.وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، أمس الجمعة، في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، في القطاع، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي: إن عدد الحالات النشطة داخل المجتمع، بلغت 109 حالات، و37 حالة من العائدين لصبح إجمالي الحالات النشطة في القطاع 146 حالة.