عربي

رئيس دولة الإمارات يُصدر مرسوماً بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

رئيس دولة الإمارات يُصدر مرسوماً بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً بقانون، بإلغاء القانون الاتحادي بشأن مقاطعة إسرائيل، والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

ويأتي المرسوم بالقانون الجديد، ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة ،عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.

كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.

أخبار ذات صلة

مسؤولون أميركيون: رفع حظر الأسلحة عن إيران سيشعل حربا إقليمية

مسؤولون أميركيون: رفع حظر الأسلحة عن إيران سيشعل حربا إقليمية

شينكر يزور الكويت... وترقُّب لما يحمله كوشنر من مقترحات للمنطقة

شينكر يزور الكويت... وترقُّب لما يحمله كوشنر من مقترحات للمنطقة

مسؤول: أمريكا ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث

مسؤول: أمريكا ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث

سد النهضة.. اختتام مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا وتوجه أميركي لقطع مساعدات عن أديس أبابا

سد النهضة.. اختتام مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا وتوجه أميركي لقطع مساعدات عن أديس أبابا

ليبيا: السراج يوقف وزير داخليته فتحي باشا أغا عن أداء مهامه

ليبيا: السراج يوقف وزير داخليته فتحي باشا أغا عن أداء مهامه

لبنان: الرئاسة تجري مشاورات يوم الاثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء

لبنان: الرئاسة تجري مشاورات يوم الاثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء

مجلس الأمن يجدد تفويض &#34;اليونيفيل&#34; في لبنان

مجلس الأمن يجدد تفويض "اليونيفيل" في لبنان

مقتل عناصر الجيش السوري وجرح 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة عسكرية

مقتل عناصر الجيش السوري وجرح 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة عسكرية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

كهرباء القدس تُعلن وقف عمليات الشحن ودفع الفواتير من مساء الأحد حتى صباح الاثنين

كهرباء القدس تُعلن وقف عمليات الشحن ودفع الفواتير من مساء الأحد حتى صباح الاثنين

بلدية بني سهيلا: 250 ألف طن نفايات تم ترحيلها منذ إعلان حالة الطوارئ

بلدية بني سهيلا: 250 ألف طن نفايات تم ترحيلها منذ إعلان حالة الطوارئ

الضمير: نُطالب الحكومة بالتدخل وتقديم المساعدات الطارئة للعمال المتضررين جراء (كورونا)

الضمير: نُطالب الحكومة بالتدخل وتقديم المساعدات الطارئة للعمال المتضررين جراء (كورونا)

الاستيطان يواصل زحفه وسط تصاعد عمليات هدم مساكن ومنشآت الفلسطينيين

الاستيطان يواصل زحفه وسط تصاعد عمليات هدم مساكن ومنشآت الفلسطينيين

تيسير خالد: الإدارة الأميركية تحاول استخدام الرباعية الدولية كغطاء لمخططات التطبيع

تيسير خالد: الإدارة الأميركية تحاول استخدام الرباعية الدولية كغطاء لمخططات التطبيع

تدهور حاد على صحة الأسير المحرر نضال أبو عاهور

تدهور حاد على صحة الأسير المحرر نضال أبو عاهور

رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر يستصرخ الجميع لإنقاذ قطاع غزة

رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر يستصرخ الجميع لإنقاذ قطاع غزة

أهالي دورا يرابطون في أراضيهم لحمايتها من الاستيطان

أهالي دورا يرابطون في أراضيهم لحمايتها من الاستيطان

منوعات

شاهد: رد ناري من &#34;سعد الصغير&#34; على &#34;مدحت العدل&#34; بسبب (بحبك يا حمار)

شاهد: رد ناري من "سعد الصغير" على "مدحت العدل" بسبب (بحبك يا حمار)

شاهد كيف تفاعلت نجمات الفن مع إعلان (تميم يونس) تعرضه للتحرش؟

شاهد كيف تفاعلت نجمات الفن مع إعلان (تميم يونس) تعرضه للتحرش؟

شاهد: لوسي ترقص على أغنية (بالبنط العريض) لحسين الجسمي

شاهد: لوسي ترقص على أغنية (بالبنط العريض) لحسين الجسمي

شاهد: سوزان نجم الدين: &#34;كثير باسولي اجري من أجل علاقة&#34;

شاهد: سوزان نجم الدين: "كثير باسولي اجري من أجل علاقة"

شاهد: (نور) تخطف الأضواء من والدها عمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد: (نور) تخطف الأضواء من والدها عمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد: الممثلة السورية دانا جبر تتصدر (ترند) جوجل بسبب فيديو وصور فاضحة

شاهد: الممثلة السورية دانا جبر تتصدر (ترند) جوجل بسبب فيديو وصور فاضحة

شاهد: رسالة رومانسية من أبو هشيمة لياسمين صبري

شاهد: رسالة رومانسية من أبو هشيمة لياسمين صبري

مهرجان حسن شاكوش وعمر كمال &#34;هنعمل لغبطيطا&#34; يتصدر يوتيوب

مهرجان حسن شاكوش وعمر كمال "هنعمل لغبطيطا" يتصدر يوتيوب

بدعوى قذف الإعلامية ريهام سعيد.. حكم قضائي جديد ضد سما المصري

بدعوى قذف الإعلامية ريهام سعيد.. حكم قضائي جديد ضد سما المصري

بعد غياب أربع سنوات.. فيفي عبده تعود إلى الغناء

بعد غياب أربع سنوات.. فيفي عبده تعود إلى الغناء

عربي

مسؤولون أميركيون: رفع حظر الأسلحة عن إيران سيشعل حربا إقليمية

مسؤولون أميركيون: رفع حظر الأسلحة عن إيران سيشعل حربا إقليمية

شينكر يزور الكويت... وترقُّب لما يحمله كوشنر من مقترحات للمنطقة

شينكر يزور الكويت... وترقُّب لما يحمله كوشنر من مقترحات للمنطقة

مسؤول: أمريكا ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث

مسؤول: أمريكا ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث

سد النهضة.. اختتام مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا وتوجه أميركي لقطع مساعدات عن أديس أبابا

سد النهضة.. اختتام مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا وتوجه أميركي لقطع مساعدات عن أديس أبابا