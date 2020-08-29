دولي

روسيا: تسجيل 4941 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا: تسجيل 4941 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت روسيا، اليوم السبت، تسجيل 4941 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا) قال في تقريره اليومي: إن 4829 حالة إصابة تم اكتشافها أمس الجمعة.

كما تم تسجيل 111 حالة وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 110 أمس، لتبلغ الحصيلة 985346 إصابة و17025 وفاة.

وأضاف المركز: أن إجمالي المتعافين، زاد بواقع 5917 شخصاً خلال اليوم الماضي، ووصل إلى 804383، لينخفض بذلك عدد الحالات النشطة إلى 163938.

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