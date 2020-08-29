كهرباء القدس تُعلن وقف عمليات الشحن ودفع الفواتير من مساء الأحد حتى صباح الاثنين

أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، أنها ستوقف عملية الشحن ودفع الفواتير، ابتداء من يوم غد الأحد الموافق 30/8/2020 من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين الموافق 31/08/2020، وذلك في جميع مكاتب وفروع الشركة ومراكز الشحن والدفع المنتشرة في منطقة الامتياز، إضافة إلى "الوكلاء " والتطبيق الالكتروني، بسبب اعمال الصيانة تحديث البرامج والانظمة .





وأهابت الشركة بكافة مشتركيها بضرورة أخذ احتياطاتهم اللازمة وشحن عداداتهم قبل الساعة الخامسة من مساء يوم غد، كونهم لن يتمكنوا من القيام بأي عملية شحن في جميع فروع ومكاتب الشركة بسبب أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة.





وأضافت الشركة أنها تعتذر من جميع مشتركيها بسبب هذا الأجراء الذي يهدف إلى إجراء الصيانة اللازمة على الأجهزة وتحديث كافة البرامج والأنظمة المتعلقة بعمليات الشحن ودفع الفواتير، بما فيها التطبيق الالكتروني.

رام الله - دنيا الوطن