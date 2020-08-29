طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض في غزة

خيار: 1.8 شيكل.





بصل: 1.7 شيكل.



كوسا: 1 شيكل.



باذنجان: 1 شيكل.



بطاطس: 1.6 شيكل.



فلفل: 2 شيكل.





جزر: 1 شيكل.



ثوم: 8 شواكل.



زهرة: 4 شواكل.





قرع: 2 شيكل.



ليمون: 3.3 شواكل.



ملوخية: 1 شيكل.



فاصولياء: 2 شيكل.



بيض: 9 شواكل.



دجاج: 9 شواكل.



لحمة: 35 شيكلاً.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد في غزة ، اليوم السبت 29 آب/ أغسطس 2020، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس (كورونا) والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.وفيما يلي الأسعار المحدثة:طماطم: 1.3 شيكل.