طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة ، اليوم السبت 29 آب/ أغسطس 2020، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس (كورونا) والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.
وفيما يلي الأسعار المحدثة:
طماطم: 1.3 شيكل.
أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة ، اليوم السبت 29 آب/ أغسطس 2020، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس (كورونا) والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.
وفيما يلي الأسعار المحدثة:
طماطم: 1.3 شيكل.
خيار: 1.8 شيكل.
بصل: 1.7 شيكل.
كوسا: 1 شيكل.
باذنجان: 1 شيكل.
بطاطس: 1.6 شيكل.
فلفل: 2 شيكل.
كوسا: 1 شيكل.
باذنجان: 1 شيكل.
بطاطس: 1.6 شيكل.
فلفل: 2 شيكل.
جزر: 1 شيكل.
ثوم: 8 شواكل.
زهرة: 4 شواكل.
ثوم: 8 شواكل.
زهرة: 4 شواكل.
قرع: 2 شيكل.
ليمون: 3.3 شواكل.
ملوخية: 1 شيكل.
فاصولياء: 2 شيكل.
بيض: 9 شواكل.
دجاج: 9 شواكل.
لحمة: 35 شيكلاً.
ليمون: 3.3 شواكل.
ملوخية: 1 شيكل.
فاصولياء: 2 شيكل.
بيض: 9 شواكل.
دجاج: 9 شواكل.
لحمة: 35 شيكلاً.
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