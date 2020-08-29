شؤون فلسطينية

طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض في غزة

طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة ، اليوم السبت 29 آب/ أغسطس 2020، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس (كورونا) والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وفيما يلي الأسعار المحدثة:

طماطم: 1.3 شيكل.

خيار: 1.8 شيكل.

بصل: 1.7 شيكل.

كوسا: 1 شيكل.

باذنجان: 1 شيكل.

بطاطس: 1.6 شيكل.

فلفل: 2 شيكل.

جزر: 1 شيكل.

ثوم: 8 شواكل.

زهرة: 4 شواكل.

قرع: 2 شيكل.

ليمون: 3.3 شواكل.

ملوخية: 1 شيكل.

فاصولياء: 2 شيكل.

بيض: 9 شواكل.

دجاج: 9 شواكل.

لحمة: 35 شيكلاً.

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