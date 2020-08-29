محافظ سلفيت: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بلدة الزاوية





وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أن الإصابات الخمس، ناتجة عن مخالطة الحالة المصابة في البلدة.



ودعا كميل أبناء المحافظة، لعدم الاستهتار عبر الاختلاط واختراق إجراءات الوقاية، داعياً لارتداء الكمامات خارج المنازل، مؤكداً أن فرق التفتيش وجهات الاختصاص، ستحرر المخالفات لمخترقي الإجراءات والتعليمات الهادفة لحماية أبناء شعبنا من هذا الفيروس.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم السبت، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بلدة الزاوية.