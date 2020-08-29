طالع.. زراعة رفح تنشر قائمة محدثة بأسماء تجار الخضار ونقاط البيع











رام الله - دنيا الوطننشرت مديرية زراعة رفح قائمة محدثة للتجار، وأصحاب نقاط بيع الخضار للمواطنين والتي تم ترشيحها بالتعاون مع بلدية رفح.ودعت جميع تجار الخضار في المحافظة،لتوريد الخضار لنقاط البيع بناءٍ على قائمة الاسعار الصادرة من وزارة الزراعة.بدورة، أكد م.أكرم أبو دقة مديرية زراعة رفح أن طواقم الطوارئ بالمديرية تتابع عمل التجار من خلال القيام بجولات ميدانية مكثفة علي محطات التعبئة، ونقاط البيع الفرعية في مناطق مختلفة من داخل محافظة رفح، وذلك لتنفيذ الخطة المتفق عليها في ظل استمرار جائحة "كورونا"وأكد أبو دقة أن كل من يخالف تعليمات الزراعة سيتحمل المسؤولية أمام الجهات المختصة وسيتم سحب رخصة الحركة منه.