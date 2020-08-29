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احتجاجات وأعمال عنف.. متطرفون يحرقون نسخة من القرآن في السويد

احتجاجات وأعمال عنف.. متطرفون يحرقون نسخة من القرآن في السويد
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة السويدية: إن أعمال شغب، اندلعت يوم الجمعة في مالمو جنوب البلاد، عقب تجمع المئات للاحتجاج على إحراق متطرفين يمينيين نسخة من القرآن الكريم في المدينة.

وذكر متحدث باسم الشرطة، أن المحتجين رشقوا رجال الشرطة بكل ما طالته أيديهم، كما أُضرمت النار في إطارات سيارات، وقال: "لم نسيطر على الوضع، ولكننا نعمل بقوة للسيطرة عليه" وفق (الجزيرة).

وكانت صحف محلية، أفادت أن مالمو، شهدت عدة أنشطة مناهضة للإسلام يوم الجمعة، من بينها قيام ثلاثة أشخاص، بركل نسخة من القرآن الكريم فيما بينهم في ميدان عام.

وقالت صحيفة (آفتونبلاديت) إن الاحتجاجات المناهضة للإسلام، وقعت بعد رفض منح راسموس بالودان زعيم حزب "النهج المتشدد" الدانماركي اليميني المتطرف، تصريحا لحضور اجتماع في مالمو، وقد تم منع دخوله عند الحدود السويدية.

وقد أعلنت السويد الجمعة، أن بالودان، المعروف باستفزازاته للمسلمين، ممنوع من دخول أراضيها لمدة عامين، لأنه يمثل "تهديداً للمصالح الأساسية للمجتمع".

وكان مقرراً أن يتوجه هذا اليميني المتطرف الجمعة إلى مالمو، لتنظيم مظاهرة مناهضة للمسلمين، وكان قد دعا إلى حرق القرآن الكريم.

ويقود بالودان -وهو محام وناشط على يوتيوب- بانتظام مظاهرات تضم عدداً من الأشخاص، تعبيراً عن معارضته للهجرة، ولما يعتبر أنه أسلمة للمجتمع.

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