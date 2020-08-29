الشرطة بغزة: هناك التزام أفضل بفرض حظر التجول في شوارع القطاع

قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بغزة ، أيمن البطنيجي: إن هناك التزاما أفضل بفرض حظر التجول في شوارع قطاع غزة، ونأمل المزيد من الالتزام، الذي يساهم في الحد من انتشار الفيروس.





وأكد البطنيجي في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى) المحلية، أن الطرق مفتوحة أمام الحالات الطارئة، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، بما فيهم مرضى غسيل الكلى، وعناصر الشرطة، تقدر هذه الضرورة في الميدان.





وعلّق البطنيجي على استقبال المواطنين لعناصر الأجهزة الأمنية بالتصفيق والتكبير والتهليل في مناطق القطاع أثناء تأدية واجبهم، قائلاً: إن هذا "يعطينا دفعة معنوية بالاستمرار في خدمة أبناء شعبنا".

رام الله - دنيا الوطن