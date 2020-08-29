أستراليا تسجل أدنى زيادة بإصابات فيروس (كورونا) منذ نحو شهرين

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم السبت، 94 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، و18 حالة وفاة.



ويعد هذا الرقم أدنى زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) منذ نحو شهرين، ولكن السلطات حذرت من أنها لن تتعجل رفع قيود التباعد الاجتماعي.





وسجلت استراليا في المجمل نحو 25500 حالة إصابة و601 حالة وفاة حتى الآن جراء هذه الجائحة.





وتطبق ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا منذ أربعة أسابيع عزلا عاما صارما يستمر ستة أسابيع دفعت إليه موجة ثانية من الإصابات في ثاني أكبر مدن أستراليا.









رام الله - دنيا الوطن