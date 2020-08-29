وزيرة الصحة تتحدث عن الوفد الوزاري الذي سيتوجه لغزة والتحضير للعام الدراسي

وزيرة الصحة مي الكيلة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة اليوم السبت، أنه يجري الآن دراسة الحالة الوبائية بغزة، فيما ستتوجه لجنة وزارية من المحافظات الشمالية إلى القطاع الأسبوع المقبل، بتعليمات من الرئيس محمود عباس، من أجل الاطلاع على ما يجري ومساعدة أهلنا في القطاع.



وقالت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هدف توجه الوفد للقطاع، معرفة احتياجات غزة اللازمة من أجل من مواجهة فيروس (كورونا)، وكنا قد أرسلنا لهم مجموعة من المستلزمات قبل ذلك.



من جهة أخرى، قالت الكيلة: إن الرئيس عباس شدد على أن تكون هناك رقابة على تحرك المواطنين وتطبيق الإجراءات الوقائية، وخاصة التباعد الاجتماعي، وطلب من كافة المحافظين والأجهزة الأمينة تشديد الرقابة من أجل حماتهم، مشددة على أن ذلك سيساعدنا بمنع انتشار فيروس (كورونا) أكثر في فلسطين.



وفيما يتعلق بقرب افتتاح العام الدراسي، أكدت وزيرة الصحة، أن الوزارة وضعت بروتوكلات واضحة، أولها، كيف تحضر المنشآت التعليمية لاستقبال الطلبة في المدارس والجامعات، والثاني، إذا دخل الوباء أية مدرسة، كيف سيكون اتخاذ القرار، "لأننا لا نريد اتخاذ قرارات مفاجئة".



وشددت على أن وزارتي التربية والتعليم، والصحة اتفقتا على خطة تفصيلية بشان العودة للمدارس، تتضمن عدة بروتوكولات، وسيتم التوصية بها من قبل وزير التربية والتعليم.



وحول تزايد عدد الإصابات بفيروس (كورونا) خلال الفترة الأخيرة، قالت الكيلة: إن الأمر يتعلق بسلوك المواطنين، إذا كان سلوكهم اتباع الوقاية ووضع الكمامة والتباعد وعدم التجمع سيكون المنحنى بشكل خفيف.