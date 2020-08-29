شينكر يزور الكويت... وترقُّب لما يحمله كوشنر من مقترحات للمنطقة

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رام الله - دنيا الوطن

من عُمان، التي لم تكن مدرجة على جدول أعماله، أنهى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، جولته التي زار خلالها عدداً من دول الشرق الأوسط وأجرى فيها محادثات حول ملفات عدة بينها إمكان التوصل إلى اتفاق مشابه لما جرى بين إسرائيل والإمارات مع دول أخرى، وكيفية مواجهة "خطر" إيران، وسبل إنهاء الأزمة الخليجية.



ووسط حديث عن مؤتمر إقليمي للسلام الشهر المقبل كانت "الجريدة" كشفت عنه في يوليو الماضي، تتجه الأنظار إلى جولة كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، الذي يعتبر مهندس "صفقة القرن" و"اتفاق إبراهيم"، وما سيحمله إلى المنطقة من مقترحات خصوصاً بعد فشل محاولات واشنطن لتمديد حظر السلاح على إيران وتفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الأممية عليها، وإعلان بومبيو أن العقوبات على إيران ستعود في 20 سبتمبر المقبل، مما يعني أن واشنطن تحتاج في الأشهر المقبلة التي تسبق الانتخابات الرئاسية إلى النجاح في رص صفوف حلفائها بالمنطقة لمواجهة أي محاولة إيرانية لاستغلال الوقت الضائع وفق (الجريدة).



في هذه الأثناء، يصل إلى الكويت مساء الأحد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، في جولة تشمل دولاً عدة غير مشمولة في جولتي بومبيو وكوشنر. ومن المتوقع أن يبحث شينكر في الكويت التطورات الإقليمية، في ضوء التصريح الذي أطلقه كوشنر أخيراً ووصف فيه موقف الكويت من عملية السلام بأنه "راديكالي وغير بنّاء".



وفي ختام جولته التي شملت القدس والسودان والبحرين والإمارات وعُمان، أكد بومبيو، أمس، أنه بحث مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد أهمية تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة من خلال "مجلس تعاون خليجي موحد". وفي وقت لاحق أجرى بومبيو اتصالاً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد شدد خلاله على أهمية وحدة الخليج.



وغادر بومبيو المنطقة عشية وصول كبار مساعدي الرئيس ترامب بقيادة كوشنر ومستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش والممثل الأميركي الخاص بإيران المنتهية ولايته بريان هوك، إلى المنطقة لإجراء محادثات بشأن تدعيم الاتفاق مع الإمارات، وسط ترقّب لما يحمله كوشنر في جعبته والعروض التي سيطرحها خلال جولته، التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عنها قبل يومين، إنها "ستتم برفقة وفد إسرائيلي رفيع المستوى يرأسه مئير بن شباط"، مستشار الأمن القومي لنتنياهو.



وأكدت قناة "مكان" التلفزيونية الإسرائيلية، أن الوفد الأميركي - الإسرائيلي سيتوجّه مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي على متن طائرة إسرائيلية، في أول رحلة تجارية على الإطلاق بين البلدين.