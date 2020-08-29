مسؤول: أمريكا ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث

قال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق بنحو الثلث خلال الأشهر المقبلة، في خطوة متوقعة بعد تعهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بتخفيض القوات.





كانت واشنطن قد نشرت حوالي 5200 جندي في العراق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ويقول مسؤولون في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن القوات العراقية أصبحت الآن قادرة على التعامل مع فلول تنظيم الدولة الإسلامية بمفردها وفق (رويترز).





وأكدت الولايات المتحدة والعراق في يونيو حزيران التزامهما بخفض القوات الأمريكية في البلاد خلال الأشهر المقبلة، ولا توجد خطط لدى واشنطن للاحتفاظ بقواعد عسكرية دائمة أو وجود عسكري دائم.





وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 بوضع حد ”لحروب أمريكا التي لا تنتهي“، إلا أن القوات الأمريكية لا تزال في دول مثل أفغانستان والعراق وسوريا وإن أصبحت بأعداد أقل.





وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن الولايات المتحدة ستخفض وجودها في العراق إلى حوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.





ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على الفور على طلب للتعليق.





وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي الشهر الجاري، أكد الرئيس ترامب وعده بسحب القوات الأمريكية التي ما زالت في العراق.





جاء اجتماع ترامب بالزعيم العراقي وسط تصاعد جديد في حدة التوتر بين واشنطن وطهران بعد أن قالت واشنطن إنها ستسعى لإعادة فرض جميع العقوبات التي عُلقت في السابق على إيران في الأمم المتحدة.





كان البرلمان العراقي قد صوت في وقت سابق من العام الجاري لصالح رحيل القوات الأجنبية من العراق، وبدأت القوات الأمريكية وقوات أخرى في التحالف بالرحيل في إطار خفض القوات.