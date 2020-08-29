سد النهضة.. اختتام مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا وتوجه أميركي لقطع مساعدات عن أديس أبابا

تصل جولة مفاوضات سد النهضة اليوم الجمعة مرحلتها النهائية بمشاركة مصر وإثيوبيا والسودان، بينما كشفت مصادر عزم واشنطن وقف مساعداتها لإثيوبيا على خلفية أزمة السد.





ومن المتوقع أن يُسدل الستار اليوم على المفاوضات المتعثرة التي استمرت لسنوات بين الدول الثلاث بشأن السد، وسُترفع وثيقة موحدة إلى الاتحاد الأفريقي وفق (الجززيرة).





ومن جهته، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن سد النهضة سيقلل من الفيضانات المدمرة على النيل لأنه سيخزن المياه في وقت الفيضانات لتوليد الكهرباء.





وأضاف عباس أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا إضافيا في مناسيب المياه في كل قطاعات النيل، حيث يشهد السودان فيضانات غير مسبوقة منذ قرن.





من جانب آخر، كشفت مجلة فورين بوليسي أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وافق على خطة لوقف المساعدات التي تقدمها بلاده لإثيوبيا، موضحة أن ذلك يأتي في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب التوسط بين إثيوبيا ومصر والسودان في أزمة السد.





ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين أن تفاصيل خفض المساعدات لم يتم تحديدها بعد، وأن الرقم النهائي قد يصل لأقل من 130 مليون دولار، كما حذروا من أن القرار قد يؤجج توترات جديدة في العلاقة بين واشنطن وأديس أبابا.





وأشارت فورين بوليسي إلى أن مسؤولين إثيوبيين عبّروا عن اعتقادهم أن إدارة ترامب تنحاز إلى الجانب المصري في النزاع، حيث لم توافق إدارته على تخفيضات موازية في المساعدات الخارجية لمصر.





ورجحت مصادر مطلعة أن يواجه قرار الخارجية الأميركية معارضة في الكونغرس.





وكان بومبيو قد بحث ملف السد خلال زيارته للخرطوم في إطار جولة بالمنطقة الأسبوع الجاري، وذكر بيان للخارجية الأميركية أن واشنطن والخرطوم اتفقتا على أن تحقيق اتفاق منافع متبادلة بين الدول الثلاث أمر بالغ الأهمية للاستقرار الإقليمي.