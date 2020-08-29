شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يصدر نصائح وارشادات لتجنب مخاطر موجة الحر

الدفاع المدني يصدر نصائح وارشادات لتجنب مخاطر موجة الحر
رام الله - دنيا الوطن
 تتأثر فلسطين اعتبارا من اليوم السبت، بموجة شديدة الحرارة وجافة، وتكون درجات الحرارة، أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتستمر هذه الموجة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ودعا جهاز الدفاع المدني المواطنين إلى عدم ترك أطفالهم يلهون في الشوارع في أوقات الذروة ما بين الساعة 11-4 عصرا، لتفادي ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وحذر من عدم ترك الأطفال في المركبات، خشية تعرضهم للاختناق، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة، ما يقلل نسبة الأكسجين.

ولفت إلى أهمية عدم ترك العبوات المضغوطة مثل العطور ومزيل العرق، وعبوات التعقيم، التي يستخدمها المواطنون كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس "كورونا" داخل المركبات، علاوة على عدم إشعال النيران في المناطق المفتوحة، نتيجة ارتفاع الحرارة، وسرعة انتشار الحرائق.

وأهاب الدفاع المدني بالمزارعين والعمال تجنب العمل تحت أشعة الشمس، والعمل في مناطق الظل، والإكثار من شرب السوائل لتعويض السوائل التي يفقدها الإنسان، نتيجة الحركة وارتفاع حرارة الجسم.

ولفت إلى ضرورة ارتداء الملابس الفضفاضة، وتجنب ارتداء الملابس الداكنة التي تمتص الحرارة، داعياً المواطنين في المنازل، إلى تجنب الحمل الزائد الناتج عن استخدام المكيفات، ومراعاة تحييد بعض الظروف التي تسبب الحرائق، خاصة على شرفات المنازل لوجود بعض اسطوانات وتمديدات الغاز عليها.

وأكد الدفاع المدني أهمية الإبلاغ المبكر عن أي حوادث على الرقم المجاني "102"، أو أرقام الطوارئ الأخرى "100" الشرطة، و"101" جمعية الهلال الأحمر، لضمان سرعة استجابة الطواقم للمساعدة في أي طارئ.

أخبار ذات صلة

وزيرة الصحة تتحدث عن الوفد الوزاري الذي سيتوجه لغزة والتحضير للعام الدراسي

وزيرة الصحة تتحدث عن الوفد الوزاري الذي سيتوجه لغزة والتحضير للعام الدراسي

اللجنة الوبائية بغزة: إضافة نظام جديد للحجر الصحي وتمت السيطرة على بؤرة المغازي

اللجنة الوبائية بغزة: إضافة نظام جديد للحجر الصحي وتمت السيطرة على بؤرة المغازي

صحة بيت لحم: 400 إصابة نشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة

صحة بيت لحم: 400 إصابة نشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 148 منشأة وتوجه التنبيه لـ 8 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 148 منشأة وتوجه التنبيه لـ 8 أخرى

إصابة شاب برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل

إصابة شاب برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل

طوباس: إصابة سيدتين بفيروس (كورونا) بالمحافظة

طوباس: إصابة سيدتين بفيروس (كورونا) بالمحافظة

قلقيلية: المحافظ يدين استهداف المواطنين المدنيين في بلدة كفر قدوم

قلقيلية: المحافظ يدين استهداف المواطنين المدنيين في بلدة كفر قدوم

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وإغلاق قرية &#34;فرخة&#34; 48 ساعة

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وإغلاق قرية "فرخة" 48 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يصدر نصائح وارشادات لتجنب مخاطر موجة الحر

الدفاع المدني يصدر نصائح وارشادات لتجنب مخاطر موجة الحر

صحة بيت لحم: 400 إصابة نشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة

صحة بيت لحم: 400 إصابة نشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 148 منشأة وتوجه التنبيه لـ 8 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 148 منشأة وتوجه التنبيه لـ 8 أخرى

إصابة شاب برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل

إصابة شاب برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل

قلقيلية: المحافظ يدين استهداف المواطنين المدنيين في بلدة كفر قدوم

قلقيلية: المحافظ يدين استهداف المواطنين المدنيين في بلدة كفر قدوم

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وإغلاق قرية &#34;فرخة&#34; 48 ساعة

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وإغلاق قرية "فرخة" 48 ساعة

المواطنون يواصلون اعتصامهم الليلي ببلدة دورا بالخليل لمنع المستوطنين من مصادرة أرضهم

المواطنون يواصلون اعتصامهم الليلي ببلدة دورا بالخليل لمنع المستوطنين من مصادرة أرضهم

البرغوثي: الحصار على غزة جريمة كبرى ضد الإنسانية واستمراره سيؤدي لكارثة صحية

البرغوثي: الحصار على غزة جريمة كبرى ضد الإنسانية واستمراره سيؤدي لكارثة صحية

منوعات

شاهد: سوزان نجم الدين: &#34;كثير باسولي اجري من أجل علاقة&#34;

شاهد: سوزان نجم الدين: "كثير باسولي اجري من أجل علاقة"

شاهد: (نور) تخطف الأضواء من والدها عمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد: (نور) تخطف الأضواء من والدها عمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد: الممثلة السورية دانا جبر تتصدر (ترند) جوجل بسبب فيديو وصور فاضحة

شاهد: الممثلة السورية دانا جبر تتصدر (ترند) جوجل بسبب فيديو وصور فاضحة

شاهد: رسالة رومانسية من أبو هشيمة لياسمين صبري

شاهد: رسالة رومانسية من أبو هشيمة لياسمين صبري

مهرجان حسن شاكوش وعمر كمال &#34;هنعمل لغبطيطا&#34; يتصدر يوتيوب

مهرجان حسن شاكوش وعمر كمال "هنعمل لغبطيطا" يتصدر يوتيوب

بدعوى قذف الإعلامية ريهام سعيد.. حكم قضائي جديد ضد سما المصري

بدعوى قذف الإعلامية ريهام سعيد.. حكم قضائي جديد ضد سما المصري

بعد غياب أربع سنوات.. فيفي عبده تعود إلى الغناء

بعد غياب أربع سنوات.. فيفي عبده تعود إلى الغناء

فنان مصري يكشف تفاصيل التحرش به على يد طبيب

فنان مصري يكشف تفاصيل التحرش به على يد طبيب

كيف ردت سيرين عبد النور على زهير رمضان؟

كيف ردت سيرين عبد النور على زهير رمضان؟

نجمة أميركية تسخر من ميلانيا ترامب: أجنبية غير قانونية

نجمة أميركية تسخر من ميلانيا ترامب: أجنبية غير قانونية

عربي

شينكر يزور الكويت... وترقُّب لما يحمله كوشنر من مقترحات للمنطقة

شينكر يزور الكويت... وترقُّب لما يحمله كوشنر من مقترحات للمنطقة

مسؤول: أمريكا ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث

مسؤول: أمريكا ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث

سد النهضة.. اختتام مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا وتوجه أميركي لقطع مساعدات عن أديس أبابا

سد النهضة.. اختتام مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا وتوجه أميركي لقطع مساعدات عن أديس أبابا

ليبيا: السراج يوقف وزير داخليته فتحي باشا أغا عن أداء مهامه

ليبيا: السراج يوقف وزير داخليته فتحي باشا أغا عن أداء مهامه