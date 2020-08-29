شؤون فلسطينية

اللجنة الوبائية بغزة: إضافة نظام جديد للحجر الصحي وتمت السيطرة على بؤرة المغازي

اللجنة الوبائية بغزة: إضافة نظام جديد للحجر الصحي وتمت السيطرة على بؤرة المغازي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد د.يحيى عابد، منسق اللحنة الوبائية في قطاع غزة، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) أمس الجمعة، وبالتالي أصبح بين أيدينا الآن 146 حالة منها، 109 حالات داخل المجتمع، وتم اكتشافهم في الأيام الأربعة الماضية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه في أقسام الحجر الصحي الآن يوجد لدينا 2334 حالة، وتم إضافة نظام جديد للحجر الصحي، وهو يقضي بالحجر المنزلي المراقب للمخالطين، والآن لدينا 520 مواطناً ضمن النظام الجديد الموجود بالقطاع.

وتابع عابد: كما بدأ تفعيل المستشفى الأوروبي وتحويله لمستشفى (كوفيد-19) بقدرة استيعابية تضم نحو 400 سرير، قابلة للتمدد.

وأكد منسق اللحنة الوبائية في قطاع غزة، أن غالبية الحالات الأخرى التي سجلت ضمن طواقم طبية وحالات كانت مخالطة داخل الأقسام، وتم حجرها والسيطرة عليها، وتم تعقيم الأقسام.

وقال: مستشفى الشفاء لم يغلق وأقسام كثيرة في هذا المستشفى ما تزال تعمل، ولكن تحت نظام مراقبة احتياطي، كل الحالات التي تحتاج خدمات طارئة في مستشفى الشفاء، تستطيع الوصول إليه.

وقال: لغاية هذه اللحظة ليست هناك نقطة محددة نستطيع أن نقول بأن الحالات بدأت من مصدر معين، وهناك أكثر من بؤرة ولغاية هذه اللحظة يتم السيطرة على هذه البؤر.

وتابع منسق اللجنة الوبائية بقطاع غزة: أذكر على سبيل المثال المنطقة الوسطى، كان التخوف كثيراً من المغازي، والآن سجلت الحالات من خمسة أيام، بعد ذلك لم تسجيل أية حالات، وبعض المحافظات في القطاع ما زالت خالية، مثل خانيونس.

وشدد على أن الحالات الجديدة، تركزت في غزة والمناطق الشمالية ومعظم المناطق التي ظهرت بها حالات، يتم عملية عزل طبيعي لها، معرباً عن أمنيته بألا يحصل توسع كبير.

وتوقع عابد زيادة في عدد الحالات من بعض المخالطين الذيم لم نستطع الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

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