صحة بيت لحم: 400 إصابة نشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قال مدير صحة بيت لحم د.شادي اللحام، صباح السبت، إن عدد الاصابات النشطة بفايروس كورونا في المحافظة يبلغ 400 إصابة.





وأوضح اللحام في حديث لـ"صوت فلسطين"، أن مجموع الاصابات في محافظة بيت لحم وصلت الى 1300 إصابة منها 700 منذ بداية الشهر الحالي.





وأشار الى أن 14 حالة في المشافي، 4 منها في غرف العناية المكثفة.





وقال: "كان عنا مسارات وبائية واستطعنا السيطرة عليها وتخفيضها من 18 الى 6 مسارات، لكن بعد اعادة الفتح وعدم التزام المواطينن بالاجراءات الوقائية انتشر الفايروس واصبحنا نسجل اصابات بالعشرات بين مختلف الفئات العمرية وهذا مؤشر خطير جدا".





وأشار الى أنه تم اغلاق 3 مدارس بسبب تسجيل اصابات بالفايروس فيها، ونتعاون مع وزراة التربية والتعليم للعمل وفق البروتوكولات الصحية داخل المدارس، وشكلنا لجان واليات عمل للمتابعة الحثيثة داخل المدارس.

رام الله - دنيا الوطن