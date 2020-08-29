ليبيا: السراج يوقف وزير داخليته فتحي باشا أغا عن أداء مهامه





وقال السراج وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز): إنه سيجري التحقيق في أسلوب معالجته الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس و حملة عنيفة شنت ضد المحتجين.



وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير عن تصاعد الخلافات بين السراج، و باشا أغا، وهو شخصية مؤثرة من مدينة مصراتة وهي ميناء ومركز عسكري.



وكان لباشا أغا الذي عُين في عام 2018 دور أساسي في الدفاع عن طرابلس خلال هجوم استمر 14 شهرا شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر على طرابلس.





رام الله - دنيا الوطنأوقف رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج، وزير داخليته فتحي باشا أغا عن أداء مهامه يوم الجمعة.