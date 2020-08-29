الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 148 منشأة وتوجه التنبيه لـ 8 أخرى

أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.







يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقال جرادات: إنه تم زيارة ومتابعة 148 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 140 منها بشروط السلامة العامة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ ثماني منشآت غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطن