روسيا تحسم موقفها بشأن تلقيح الأطفال ضد فيروس (كورونا) هذا العام

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رام الله - دنيا الوطن

حسمت وزارة الصحة الروسية موقفها، بشأن إمكانية تطعيم الأطفال بلقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد، خلال هذا العام.



وأعلن وزير الصحة في البلاد ميخائيل موراشكو، خلال اجتماع أباء وأمهات تلاميذ المدارس، أنه لن يتم تلقيح الأطفال العام الجاري ضد فيروس (كورونا).



وأوضح أن تلقيح الأطفال لن يبدأ إلا بعد أن يدرس الخبراء تأثير لقاح كورونا الروسي الجديد على جسم الطفل، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وقال: "سنجري اختبارات وبحوث إضافية وسنواصل دراسة تأثير اللقاح على الصغار. ولن يتم تلقيحهم إلا بعد أن نتلقى صورة كاملة وتامة لتأثير اللقاح على جسم الطفل".



ومضى قائلا: "سننصح بالدرجة الأولى بتلقيح المدرسين المسنين بعد أن تتلقى المدارس دفعات من اللقاح الجديد." وأوضح قائلا: " نظرا إلى أن المدرسين بمختلف الأعمار يعملون في المدارس فإننا ننصح بتلقيح المدرسين المسنين بالدرجة الأولى".



وأعلنت روسيا أنها سجلت في مطلع آب/أغسطس الجاري أول لقاح في العالم ضد فيروس (كورونا) يسمى "سبوتنيك – V".