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لبنان: الرئاسة تجري مشاورات يوم الاثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء

لبنان: الرئاسة تجري مشاورات يوم الاثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء
الرئيس اللبناني ميشيل عون
رام الله - دنيا الوطن
لتسمية رئيس جديد للوزراء، أعلنت الرئاسة في لبنان، أنها ستجري مشاورات مع الكتل النيابية يوم الاثنين المقبل.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة، من استقالة الحكومة في أعقاب الانفجار المروع بمرفأ بيروت، الذي أودى بحياة نحو 175 شخصاً، وإصابات أكثر من 5000 آخرين.

ولم تتمكن الأحزاب والكتل الطائفية اللبنانية حتى الآن من التوافق على رئيس الوزراء المقبل، بينما مطالب من الرئيس ميشال عون بتسمية مرشح ينال أعلى قدر من التأييد بين نواب البرلمان.

ومنصب رئيس الوزراء يجب أن يتولاه سني بموجب نظام المحاصصة الطائفية في لبنان، فيمل لم يتضح بعد من قد يظهر على الساحة ويحظى بأكبر تأييد من النواب.

والسياسي السني سعد الحريري هو الاسم الجاد الوحيد الذي يتردد كمرشح للمنصب حتى الآن، لكنه قال هذا الأسبوع إنه ليس مرشحا بعدما أعربت عدة أحزاب كبرى عن عدم تأييد لعودته للمنصب.

ويواصل حسان دياب، رئيس وزراء الحكومة المستقيلة، مهام تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وستجرى المشاورات قبل يوم واحد من عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة بيروت في إطار ضغط على القادة اللبنانيين للتحرك لإنقاذ البلاد من أزمة مالية طاحنة.

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