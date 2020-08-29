البرازيل: 855 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت البرازيل في آخر إحصائياتها، بشأن الحالة الوبائية 855 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يصل مجمل عدد حالات الوفاة بالفيروس في البلاد إلى 119504 حالات، منذ بدء تفشي الوباء في آذار/مارس الماضي.



كما سجلت وزارة الصحة في البرازيل التي تحتل المركز الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة، فيما يتعلق بتفشي الفيروس، 43412 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى ثلاثة ملايين و804803 حالات.

رام الله - دنيا الوطن