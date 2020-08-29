دولي

البرازيل: 855 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

البرازيل: 855 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت البرازيل في آخر إحصائياتها، بشأن الحالة الوبائية 855 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل مجمل عدد حالات الوفاة بالفيروس في البلاد إلى 119504 حالات، منذ بدء تفشي الوباء في آذار/مارس الماضي.

كما سجلت وزارة الصحة في البرازيل التي تحتل المركز الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة، فيما يتعلق بتفشي الفيروس، 43412 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى ثلاثة ملايين و804803 حالات.

أخبار ذات صلة

روسيا تحسم موقفها بشأن تلقيح الأطفال ضد فيروس (كورونا) هذا العام

روسيا تحسم موقفها بشأن تلقيح الأطفال ضد فيروس (كورونا) هذا العام

&#34;الصحة العالمية&#34; تعيد حسابات خطة لقاحات مرض (كوفيد-19)

"الصحة العالمية" تعيد حسابات خطة لقاحات مرض (كوفيد-19)

المكسيك: 5824 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المكسيك: 5824 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصين: تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصين: تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأرجنتين تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأرجنتين تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مقتل العشرات جراء الأمطار الموسمية في باكستان

مقتل العشرات جراء الأمطار الموسمية في باكستان

الولايات المتحدة.. إصابة أربعة أشخاص بـ(كورونا) في مؤتمر للحزب الجمهوري

الولايات المتحدة.. إصابة أربعة أشخاص بـ(كورونا) في مؤتمر للحزب الجمهوري

ظريف للأمريكيين: طلقتم الاتفاق النووي واسمكم بشهادة الزواج لم يعد ذا صلة

ظريف للأمريكيين: طلقتم الاتفاق النووي واسمكم بشهادة الزواج لم يعد ذا صلة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل

إصابة شاب برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل

قلقيلية: المحافظ يدين استهداف المواطنين المدنيين في بلدة كفر قدوم

قلقيلية: المحافظ يدين استهداف المواطنين المدنيين في بلدة كفر قدوم

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وإغلاق قرية &#34;فرخة&#34; 48 ساعة

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وإغلاق قرية "فرخة" 48 ساعة

المواطنون يواصلون اعتصامهم الليلي ببلدة دورا بالخليل لمنع المستوطنين من مصادرة أرضهم

المواطنون يواصلون اعتصامهم الليلي ببلدة دورا بالخليل لمنع المستوطنين من مصادرة أرضهم

البرغوثي: الحصار على غزة جريمة كبرى ضد الإنسانية واستمراره سيؤدي لكارثة صحية

البرغوثي: الحصار على غزة جريمة كبرى ضد الإنسانية واستمراره سيؤدي لكارثة صحية

الرئيس عباس يشيد بمبادرة وزير الخارجية الجزائرية الأسبق التي أطلقها ضد الضم

الرئيس عباس يشيد بمبادرة وزير الخارجية الجزائرية الأسبق التي أطلقها ضد الضم

الخارجية الفلسطينية: 236 وفاة و5702 إصابة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالعالم

الخارجية الفلسطينية: 236 وفاة و5702 إصابة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالعالم

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منوعات

شاهد: رسالة رومانسية من أبو هشيمة لياسمين صبري

شاهد: رسالة رومانسية من أبو هشيمة لياسمين صبري

مهرجان حسن شاكوش وعمر كمال &#34;هنعمل لغبطيطا&#34; يتصدر يوتيوب

مهرجان حسن شاكوش وعمر كمال "هنعمل لغبطيطا" يتصدر يوتيوب

بدعوى قذف الإعلامية ريهام سعيد.. حكم قضائي جديد ضد سما المصري

بدعوى قذف الإعلامية ريهام سعيد.. حكم قضائي جديد ضد سما المصري

بعد غياب أربع سنوات.. فيفي عبده تعود إلى الغناء

بعد غياب أربع سنوات.. فيفي عبده تعود إلى الغناء

فنان مصري يكشف تفاصيل التحرش به على يد طبيب

فنان مصري يكشف تفاصيل التحرش به على يد طبيب

كيف ردت سيرين عبد النور على زهير رمضان؟

كيف ردت سيرين عبد النور على زهير رمضان؟

نجمة أميركية تسخر من ميلانيا ترامب: أجنبية غير قانونية

نجمة أميركية تسخر من ميلانيا ترامب: أجنبية غير قانونية

ليلى إسكندر: کیف لو لبست المايوه يا رمم؟

ليلى إسكندر: کیف لو لبست المايوه يا رمم؟

إلهام شاهين: كنت سأموت على المسرح

إلهام شاهين: كنت سأموت على المسرح

شاهد: محمد رمضان عاري الصدر ويتباهى بعضلاته في طائرته الخاصة

شاهد: محمد رمضان عاري الصدر ويتباهى بعضلاته في طائرته الخاصة

عربي

مجلس الأمن يجدد تفويض &#34;اليونيفيل&#34; في لبنان

مجلس الأمن يجدد تفويض "اليونيفيل" في لبنان

مقتل عناصر الجيش السوري وجرح 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة عسكرية

مقتل عناصر الجيش السوري وجرح 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة عسكرية

الصحة المصرية تسجل 223 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا

الصحة المصرية تسجل 223 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا

انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب بسوريا

انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب بسوريا